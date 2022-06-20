Расследования

В Волгограде осудят зажимавшего зарплаты и налоги коммерсанта

Расследования 20.06.2022 12:35
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20.06.2022 12:35



В невыплате зарплаты и уклонении от уплаты налогов в Волгограде обвиняется фактический руководитель торгово-производственной компании, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
По утвержденному прокуратурой обвинению, фигуранту уголовного дела грозит до 6 лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд.
Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), а также 2 эпизодах ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).
По данным следствия, с июня 2019 года по сентябрь 2020 года руководитель коммерческой организации уклонился от уплаты акциза на пиво, сидр, медовуху в размере более 45 миллионов рублей путем занижения в налоговых декларациях сведений о количестве произведенных и реализованных подакцизных товаров.
Кроме того, являясь руководителем двух юридических лиц, с января по май 2021 года он не выплачивал заработную плату 62 работникам, в связи с чем образовалась задолженность в сумме более 2,7 миллиона рублей. Установлено, что в это время финансовых трудностей организации не испытывали. Однако вместо выплаты заработной платы сотрудникам коммерсант тратил деньги на производственные нужды.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Дело расследовало СУ СК РФ по Волгоградской области.
Обвиняемый не высказал своего отношения к предъявленному обвинению, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.
В рамках расследования уголовного дела арестованы денежные средства в сумме 3,8 миллиона рублей. Прокуратурой также предъявлено исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного преступлением.
По данным информагентства, перед судом предстанет фактический руководитель ООО «Живица». В открытых источниках отмечено, что организация занимается оптовой торговлей безалкогольных напитков, питьевой и минеральной водой, а также пивом.

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