Общество

Нерадивый подрядчик капремонта в Волгограде проиграл банку суд на 11 млн рублей

Общество 20.06.2022 09:57
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20.06.2022 09:57



Арбитражный суд Волгоградской области полностью удовлетворил иск ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по взысканию с подрядчика капремонта ООО «МЕ» в Волгограде задолженности по соглашениям о предоставлении гарантий на сумму более 11,3 миллиона рублей, сообщает ИА «Высота 102». В эту сумму входят также пени за просрочку исполнения обязательств по пяти договорам.
По решению суда, проигравшая сторона также должна заплатить госпошлину в размере 79 968 рублей. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
- Суд установил, что банк исполнил обязательства по договорам и выплатил денежные суммы по требованиям бенефициара. Общество доказательств выплаты денежных средств по банковским гарантиям не представило. На основании изложенного суд находит правомерными и подлежащими удовлетворению исковые требования банка о взыскании с общества сумм, выплаченных банком бенефициару по договорам на предоставление банковской гарантии, и соответствующих сумм неустоек, - говорится в судебном решении. 
Как ранее сообщало информагентство, ООО «МЕ» получило в Волгограде скандальную славу после сорванного капремонта в домах поселка Мирный. Подрядчик  должен был выполнить капитальный ремонт фундамента, крыши, фасада и систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения сразу в нескольких домах, но свои обязательства не исполнил. Кроме того, из-за разобранных крыш 5 многоквартирных домах ливнем затопило 7 квартир. В 16 зданиях горе-строители вскрыли отмостку. Подрядчик пытался «исправить» брак, укрыв чердаки раскрытых домов старыми рекламными баннерами и целлофановой пленкой. При этом нанесенный ущерб собственникам жилья они не возместили.
Подрядную организацию занесли в реестр недобросовестных поставщиков.
В марте текущего года фонд капремонта уличил недобросовестную стройфирму ООО «МЕ» в намеренном повреждении кровли в многоквартирном доме №20 по улице Шурухина в Волгограде. Тогда сообщалось, что информация передана в правоохранительные органы с целью принятия мер в соответствии с компетенцией ввиду умышленного повреждения общедомового имущества.
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