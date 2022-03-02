«И МЕсть моя страшна»: подрядчик разломал крышу дома в Волгограде

Фонд капремонта уличил недобросовестную стройфирму ООО «МЕ» в намеренном повреждении кровли в многоквартирном доме №20 по улице Шурухина в Волгограде. Как стало известно ИА «Высота 102», информацию об этом сотрудники фонда уже сообщили в правоохранительные органы.

— В феврале 2022 года, через несколько дней после устройства временной кровли в доме №20 по улице Шурухина, подрядчик ООО «МЕ» попытался вывезти строительный материал, находящийся на чердаке МКД. Используя при этом тяжелую строительную технику, умышленно повредил кровлю в месте, где она была восстановлена, — пояснили в фонде. — Указанный факт был обнаружен сотрудниками, после чего информация была незамедлительно сообщена в правоохранительные органы с целью принятия мер в соответствии с компетенцией ввиду умышленного повреждения общедомового имущества..





Напомним, квартиры жителей четырехэтажки в Тракторозаводском районе Волгограда затопило после оттепели из-за брошенного на полпути капремонта кровли. Как тогда стало известно информагенству, проблемы в доме №20 на улице Шурухина начались после того, как за капремонт взялась небезызвестная стройфирма ООО «МЕ».

Скандальная компания также отличилась в двухэтажках поселка Мирный в начале сентября прошлого года. В домах №7, 16, 17 и 22 из-за незаконченного капремонта и раскрытых крыш затопило квартиры. Тогда фонд капремонта обязал подрядчика — ООО «МЕ» — в течение трех рабочих дней заключить соглашение о возмещении стоимости ущерба имущества волгоградцев или устранить дефекты собственными силами. Также фонд направил официальное обращение в ГУ МВД России по Волгоградской области и в прокуратуру Краснооктябрьского района для принятия дальнейших мер. Однако эти обязательства в ООО «МЕ» не выполнили, лишь застелив раскрытые крыши целлофаном и старыми баннерами.

Фото: УНО "Региональный фонда капитального ремонта Волгоградской области"