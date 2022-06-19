Общество

В Волгоградской области третьи сутки ищут 16-летнюю девочку-подростка

Общество 19.06.2022 14:33
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19.06.2022 14:33


В Волжском Волгоградской области уже третьи сутки ищут 16-летнюю девочку-подростка. Как сообщает ИА «Высота 102», Ксения Сергеевна Крылова ушла из дома по улице Космонавтов 17 июня и бесследно исчезла.

— Последним ее видел ее парень Данил. Он ее и проводил до дома, — рассказал информагентству знакомый пропавшего подростка. — Она раньше уже так уходила. У нее бывает.    

На вид пропавшей девушке 18-19 лет, рост 170-175 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза, темные короткие волосы. В день исчезновения была одета в шорты красного цвета, темно-зеленую футболку (с надрезами в области живота), шлепки сиреневого цвета. 

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Ксении Крыловой, просьба сообщить в дежурную часть УМВД по городу Волжскому по номеру 8 (8443) 41-56-56 или по телефону 02

Фото: Жесть Волжский/vk.com 

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