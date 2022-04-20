Расследования

Тихо жил – тихо убил: соседи рассказали о рецидивисте Семенищеве, застрелившем 18-летнюю волгоградку

Расследования 20.04.2022 17:38
20.04.2022 17:38


Обычная пятиэтажка в заканальной части Красноармейского района Волгограда. На первом этаже — сетевой магазин, через улицу — почта. Двести метров по прямой к конечной маршрутки 29с. 

Размеренную жизнь спального микрорайона несколько дней назад взбудоражила шокирующая новость — в подвале дома № 10 по улице Танеева обнаружен труп 18-летней Софии Безбожновой, пропавшей 8 апреля. Здесь же в четвертом подъезде проживал 35-летний убийца молодой девушки Илья Семенищев. Мужчина застрелил свою жертву. Преступление могло бы надолго остаться в категории «глухарей», если бы не дотошная работа следственных органов по другому уголовному делу — о нападении на сотрудника ДПС под Волгоградом. 

Журналисты ИА «Высота 102» побывали на месте страшной находки и пообщались с соседями рецидивиста. Все подробности — в нашем материале. 


Рядом с домом, где нашли труп Софии, перекопанные траншеи с прогнившими трубами. Грязь на бордюрах и стаи бездомных собак. Тихое место, типичный двор. В России таких тысячи. Напротив стоит девятиэтажка. Именно там снимала квартиру погибшая девушка. По злой иронии судьбы она жила практически бок о бок со своим убийцей. 

«Абсолютно нормальный человек» 

Соседи Семенищева с неохотой говорят об Илье. И это можно понять. За Ильей тянется солидный криминальный шлейф. Несколько судимостей: кража, грабеж, хулиганство. Последний срок мужчина отбывал в колонии строгого режима под Волгоградом. Освободился в мае 2021 года. 

— Илья здесь очень давно. Мы 10 лет назад сюда въехали, он уже здесь жил, — рассказала журналистам ИА «Высота 102» соседка Семенищева. — Вчера только узнали об этой истории с девочкой. Мы в шоке, конечно. Когда ко мне следователь пришел и сказал, что у нас труп нашли — у меня мурашки по коже. Такой тихий спокойный подъезд, ни наркоманов, никого и вдруг такое. Ничего не предвещало беды.

На лестничных клетках по четыре квартиры. Пара пролетов и мы останавливаемся у металлической двери с видеокамерой. Звонки падают в бесконечную тишину. На косяке замечаем следы белого цвета. Со слов жильцов дома, в квартире, где жил Семенищев вчера весь день работали криминалисты. Рядом на ступеньках лежат оставленные медицинские перчатки. 


— Илью я за все время два раза видела. Человек как человек. Всегда поздоровается. Тихий такой. Никогда ни компаний не водил, ничего. Они даже ремонт тихо делали, еще два года назад, когда его мать жива была, — вспоминает соседка. — Знаю, что из тюрьмы недавно вышел. Чем живет, не знаю. По-моему, он нигде не работал. Жил с отцом. 

По словам соседей, пару дней назад здесь работали следователи и кинологи с собаками. Опрашивали жильцов, заходили в квартиру к Семенищеву, разговаривали с отцом погибшего. С тех пор там тишина.  

— Ходят слухи, что Илья здесь в районе был больше известен как некий криминальный авторитет. 

— Да ну, нет. Я бы не сказала. Абсолютно нормальный человек, — подчеркивает еще одна соседка и быстро закрывает дверь. 

Соседи Семенищева сходятся в одном — тихий, скрытный, ни с кем особо не общался, жил один, компаний к себе не водил, с девушками его раньше не замечали. 

— Он редко здесь бывал. Всегда в бейсболке ходил. На глаза натянул и пошел. Если по лестнице идешь — здрасьте-здрасьте и все, — говорит сосед по дому. 

Никто ничего не заметил

По сведениям источника ИА «Высота 102» в правоохранительных органах, на трупе юной красавицы Софии Безбожновой на момент обнаружения, 18 апреля, имелись гнилостные изменения. Десять дней убитая девушка пролежала в теплом старом подвале завернутая в ковер. На опознание ездил ее молодой человек Дмитрий. 

 Родителей не было на опознании, — говорит собеседник ИА «Высота 102». — Да оно, наверное, и к лучшему. Представьте, что там с ней сделалось за эти 10 дней. Удивляет другое: никто из соседей ничего не заметил. Ни выстрела, прогремевшего у них за стеной, ни ярко выраженного трупного запаха в подъезде. 


На входе в подъезд в нос бьет стойкий запах испражнений. На ступеньках лежат окурки от сигарет. Некоторые почтовые ящики выломаны.  Доступа в подвал нет. Вместо замка — контргайка. Именно здесь и нашли тело молодой студентки.

— У нас в подъезде всегда очень сильно пахло канализацией,  как будто предупреждая наш вопрос, говорит жительница одной из квартир Ирина.  Подвал подтапливает. Там всегда сыро. Поэтому мы сразу не обратили внимание. Раньше всегда замок висел обыкновенный. Только слесари имели доступ. Вся эта история жуткая, конечно. Страшно. У меня сын маленький сегодня отказался один в подъезд выходить. Вместе с ним спустилась до первого этажа.  


На лавочках у следующего подъезда сидят двое пенсионеров. Наш вопрос об Илье Семенищеве и погибшей девушке остается без ответа. Старики замолкают, а мы поворачиваем в сторону девятиэтажного дома № 12. Здесь София Безбожнова снимала вместе со своим молодым человеком квартиру. Жильцы дома напротив в знак солидарности равнодушно пожимают плечами. 

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