В Волгограде на парковке ВГАФК протаранили иномарку

В Центральном районе Волгограда на парковке у академии физической культуры произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Сообщается о пострадавшем.





— По предварительным данным, на парковке ВГАФК столкнулись автомобили Kia Rio и Chevrolet Cruze. Медицинская помощь понадобилась 27-летнему водителю Kia, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





По уточненным данным полицейского ведомства, 30-летний водитель Chevrolet Cruze не пострадал. По предварительной информации, в ДТП виноват водитель Kia Rio. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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