Общество

Жители Волгоградской области голосуют за новый референдум по времени

Общество 14.06.2022 11:23
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14.06.2022 11:23


В соцсетях сторонники так называемого местного времени в Волгоградской области (UTC+4/МСК+1) инициировали новый опрос по смене часового пояса. Как сообщает ИА «Высота 102», на данный момент проголосовали всего 479 человек. 

— Для урегулирования разногласий по вопросу правильного и комфортного исчисления времени в нашей области, необходимо провести объективное изучение и сравнительный анализ всех очевидных плюсов и минусов двух спорных часовых зон и повторно вынести этот вопрос на референдум, — считают сторонники прежнего часового пояса. 

Онлайн-голосование запущенное в начале мая показывает довольно слабую активность волгоградцев. Всего отдали свои голоса 479 человек. Против каких-либо изменений выступили 40 опрошенных. 

Напомним, что ранее члены инициативной группы по смене часового пояса должны были заручиться поддержкой не менее 36,5 тысячи человек, что составляет 2% от количества избирателей. При проверке подписных листов выяснилось, что 17% документов составлены с различными нарушениями. Избирком Волгоградской области год назад принял решение отказать в проведении областного референдума. Регсвидетельсво инициативной группы аннулировали. 

В конце декабря 2020 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон о включении Волгоградского региона в московскую часовую зону (UTC+3).

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