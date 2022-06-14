Компанию в Волгограде заставили выплатить зарплату стажеру





Прокуратура заступилась за жительницу Волгограда, которую обманули при приеме на работу, объяснив потом все бесплатной стажировкой.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, женщина пожаловалась в надзорное ведомство на нарушение ее трудовых прав.

Установлено, что с 20 октября по 9 ноября 2021 года она работала в ООО ГК «ЛЭНДАЛ» в качестве менеджера по продажам. Несмотря на обещание работодателя, трудовой договор с женщиной не заключался, в связи с чем она решила не продолжать трудовые правоотношения. Однако впоследствии работодатель заявил, что женщина фактически у него не работала, а проходила неоплачиваемую стажировку.

Прокуратурой Краснооктябрьского района Волгограда в адрес руководства организации внесено представление об устранении выявленных нарушений. Инициировано привлечение работодателя к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления трудового договора).

- В результате принятых прокуратурой мер работнику в трудовую книжку внесена соответствующая запись, погашена задолженность по заработной плате и произведено отчисление обязательных взносов, - сообщила Черединина.



