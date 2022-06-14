Компанию в Волгограде заставили выплатить зарплату стажеру

Общество 14.06.2022 11:14
0
14.06.2022 11:14
Прокуратура заступилась за жительницу Волгограда, которую обманули при приеме на работу, объяснив потом все бесплатной стажировкой.
Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, женщина пожаловалась в надзорное ведомство на нарушение ее трудовых прав.
Установлено, что с 20 октября по 9 ноября 2021 года она работала в ООО ГК «ЛЭНДАЛ» в качестве менеджера по продажам. Несмотря на обещание работодателя, трудовой договор с женщиной не заключался, в связи с чем она решила не продолжать трудовые правоотношения. Однако впоследствии работодатель заявил, что женщина фактически у него не работала, а проходила неоплачиваемую стажировку.
Прокуратурой Краснооктябрьского района Волгограда в адрес руководства организации внесено представление об устранении выявленных нарушений. Инициировано привлечение работодателя к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления трудового договора).
- В результате принятых прокуратурой мер работнику в трудовую книжку внесена соответствующая запись, погашена задолженность по заработной плате и произведено отчисление обязательных взносов, - сообщила Черединина.
Реклама
На мосту из Волгограда в Краснослободск Audi на скорости влетела под грузовик14.06.2022 15:28
Общество 14.06.2022 15:28
Новые арт-объекты украсили бульвар в Дзержинском районе Волгограда14.06.2022 14:53
Общество 14.06.2022 14:53
Андрей Бочаров: БК-31 на набережной Волгограда откроют 17 июля14.06.2022 13:39
Общество 14.06.2022 13:39
Волгоградский губернатор поручил увековечить память героев спецоперации14.06.2022 11:51
Общество 14.06.2022 11:51
Бочаров объявил старт подготовки к празднованию 80-летия Сталинградской Победы14.06.2022 11:27
Общество 14.06.2022 11:27
Жители Волгоградской области голосуют за новый референдум по времени14.06.2022 11:23
Общество 14.06.2022 11:23
Волгоградцы больше других россиян боятся потерять работу14.06.2022 11:07
Общество 14.06.2022 11:07
В Волгоградской области ожидаются дожди и похолодание до +10°С14.06.2022 10:16
Общество 14.06.2022 10:16
Пленэры на земле героев: художники отразили природные красоты Котельниковского района14.06.2022 10:15
Общество 14.06.2022 10:15
Представители Волгоградского областного отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» провели пленэры в Котельниковском районе. Масштабную творческую акцию впервые в истории города Котельниково организовали градообразующее предприятие «ЕвроХим-ВолгаКалий» совместно с...
«Тайна, покрытая мраком»: от волгоградцев скрывают дату открытия экс-McDonald’s14.06.2022 10:09
Общество 14.06.2022 10:09
Обожжено около 30% тела: пострадавший при пожаре на АЗС под Волгоградом в тяжелом состоянии14.06.2022 09:33
Общество 14.06.2022 09:33
В Волжском пляжный сезон открылся пенной вечеринкой14.06.2022 06:59
Общество 14.06.2022 06:59
В Волгограде прошли проверки строек с участием дольщиков13.06.2022 21:13
Общество 13.06.2022 21:13
Суд в Волгограде вернулся к вопросу о сносе «Соснового бора»13.06.2022 19:43
Общество 13.06.2022 19:43
Словно гигантское безе: космонавт Корсаков показал с МКС волгоградское озеро Эльтон13.06.2022 15:32
Общество 13.06.2022 15:32