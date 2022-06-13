Видео: водитель и пассажир мотоцикла BMW скончались после страшного ДТП под Волгоградом











Два человека скончались от травм, полученных в результате аварии мотоцикла BMW на трассе, ведущей из рабочего поселка Средняя Ахтуба в Волжский. Водитель мотоцикла и пассажир умерли в больнице, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Авария произошла сегодня, 13 июня, в 02:20.

По предварительным данным, 36-летний водитель фиолетового мотоцикла марки BMW K1200LT вместе с 35-летним пассажиром двигался со стороны рабочего поселка Средняя Ахтуба. Он не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства. Мужчины получили серьезные травмы. Пострадавших доставили в ГБУЗ «ГКБ №1 им. С.З. Фишера». Несмотря на старания врачей, спасти их не удалось.

Видео из группы ДПС [Online] (Волжский/Волгоград)/ВКонтакте



