Видео: водитель и пассажир мотоцикла BMW скончались после страшного ДТП под Волгоградом

Происшествия 13.06.2022 15:05
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13.06.2022 15:05
Два человека скончались от травм, полученных в результате аварии мотоцикла BMW на трассе, ведущей из рабочего поселка Средняя Ахтуба в Волжский. Водитель мотоцикла и пассажир умерли в больнице, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Авария произошла сегодня, 13 июня, в 02:20.
По предварительным данным, 36-летний водитель фиолетового мотоцикла марки BMW K1200LT вместе с 35-летним пассажиром двигался со стороны рабочего поселка Средняя Ахтуба. Он не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства. Мужчины получили серьезные травмы. Пострадавших доставили в ГБУЗ «ГКБ №1 им. С.З. Фишера». Несмотря на старания врачей, спасти их не удалось.
Видео из группы ДПС [Online] (Волжский/Волгоград)/ВКонтакте
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