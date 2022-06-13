Экономика

Облкомимущество заработает на земле в элитном поселке Волгограда

Экономика 13.06.2022 11:07
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13.06.2022 11:07



Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области сдает в аренду на 20 лет земельный участок в элитном поселке Латошинка. Как сообщает ИА «Высота 102», победитель будет определен в ходе торгов, которые пройдут в форме аукциона.
Земельный участок площадью 538 кв.м. в поселке Латошинка в Волгограде предлагается приобрести в долгосрочную аренду для строительства индивидуального жилого дома. Согласно сопроводительной документации, выставленная на торги земля находится в водоохраной зоне.
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной платы в сумме 45 673,51 рубля. Задаток составляет 22 836,75 рубля.
«Шаг аукциона» указан в размере 3% от начальной цены предмета аукциона.
Победителем признают участника, который предложит наиболее высокую цену.
Аукцион состоится через месяц, 12 июля текущего года.

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