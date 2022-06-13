Облкомимущество заработает на земле в элитном поселке Волгограда









Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области сдает в аренду на 20 лет земельный участок в элитном поселке Латошинка. Как сообщает ИА «Высота 102», победитель будет определен в ходе торгов, которые пройдут в форме аукциона.

Земельный участок площадью 538 кв.м. в поселке Латошинка в Волгограде предлагается приобрести в долгосрочную аренду для строительства индивидуального жилого дома. Согласно сопроводительной документации, выставленная на торги земля находится в водоохраной зоне.

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной платы в сумме 45 673,51 рубля. Задаток составляет 22 836,75 рубля.

«Шаг аукциона» указан в размере 3% от начальной цены предмета аукциона.

Победителем признают участника, который предложит наиболее высокую цену.

Аукцион состоится через месяц, 12 июля текущего года.



