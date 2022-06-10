Экономика

Более 480 офисов ВТБ будут работать в праздники

Экономика 10.06.2022 14:38 Новости компаний
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10.06.2022 14:38 Новости компаний


В праздничные и выходные дни с 11 по 13 июня для клиентов ВТБ будут работать более 480 офисов. Большинство операций будет доступно пользователям удаленно в ВТБ Онлайн.
В период предстоящих выходных и праздничных дней ВТБ откроет для обслуживания клиентов-физических лиц 484 дежурных офиса. 11 июня для розничных клиентов будут работать 484 офиса ВТБ по режиму работы субботы. 12 и 13 июня будут доступны 90 дежурных офисов: 51 – в Московском регионе, 18 – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, остальные – в других регионах России. Обслуживание юридических лиц в эти дни производиться не будет.
-На сегодняшний день в наших офисах ежедневно обслуживается около 100 тыс. клиентов. Сеть отделений ВТБ работает в привычном режиме, предоставляя клиентам качественное и максимально комфортное обслуживание, в том числе, и в праздники. При этом воспользоваться значительным числом наших продуктов и услуг во время предстоящих длинных выходных наши клиенты смогут дистанционно, – отметил руководитель департамента администрирования региональной сети ВТБ Вячеслав Грицаенко.
Все операции по вкладам и накопительным счетам будут доступны пользователям интернет-банка и мобильного приложения. Переводы через Систему быстрых платежей, а также между своими счетами, внутри ВТБ или клиентам других банков с карты на карту будут осуществляться в стандартном режиме. Списание платежей по кредитам и заявлениям на их досрочное погашение в ВТБ будут проводиться ежедневно в стандартном режиме.
Список дежурных отделений размещен на сайте ВТБ.

 

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