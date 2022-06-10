«Волгоград Арену» зарезервировал для матчей клуб из РПЛ «Факел»

Спорт 10.06.2022 13:56
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10.06.2022 13:56
Стадион в Волгограде заявлен как резервный для воронежского «Факела», который по итогам минувшего сезона в ФНЛ завоевал место в Премьер-лиге. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на sport24.ru.
Ранее стало известно, что стадион «Факела» не соответствует сертификату уровня РПЛ, в связи с чем клуб получил временную лицензию до 6 июля. В РФС отметили, что, если «Факел» не исправит замечания, то место воронежцев в РПЛ займет «Уфа».
Стадион в Воронеже находится в настоящий момент на реконструкции.
Между тем, судьба волгоградского "Ротора" до сих пор неизвестна. В клубе на данный момент нет ни гендиректора, ни тренера, а из команды остались два игрока.
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