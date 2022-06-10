Сбер запустил проект «Российские истории — герои среди нас!»

Экономика 10.06.2022 10:54 Новости компаний
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10.06.2022 10:54 Новости компаний
Проект «Российские истории — герои среди нас!» стартует накануне Дня России, который отмечается 12 июня, и продлится до 31 декабря 2022 года. Он рассказывает об обычных людях из регионов и городов нашей страны, которые своими поступками каждый день показывают силу, глубину и отвагу.
Героем может быть каждый человек. Cмелые, добрые и неравнодушные люди по всей стране, ежедневно совершающие большие и маленькие подвиги вне должностых инструкций, по велению своего сердца. Об этих людях должна знать вся страна, и именно поэтому уже второй год подряд Сбер собирает рассказы о них в проекте «Российские истории». В этом году он ещё больше сконцентрирован на рассказах о сильных личностях из нашего окружения.
Любой желающий может принять участие в проекте и поделиться вдохновляющей историей об известных ему героях из своего окружения. Истории будут опубликованы в специальном приложении соцсети «ВКонтакте» — «Российские истории — герои среди нас!». Для удобства пользователей также предусмотрена возможность отправки историй через специальный телеграм-бот. На основе самых интересных историй создадут видеоролики. Кульминацией проекта станет онлайн-премия, где награды найдут своих героев.
Узнать больше о проекте «Российские истории — герои среди нас!» и перейти в специальное приложение в соцсети «ВКонтакте» и телеграм-бот можно по ссылке – https://promo.sber.ru/rustories. Для того чтобы принять участие, посмотреть истории или добавить рассказ о своём герое, необходимо авторизоваться во «ВКонтакте».
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