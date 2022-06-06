Общество

«Вся надежда на суд»: север Волгограда рискует стать очагом страшных пожаров

Общество 06.06.2022 15:58
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06.06.2022 15:58


Жители частного сектора в Краснооктябрьском районе Волгограда пожаловались на очередную пожароопасную свалку. Огромные кучи с сухими ветками вперемешку с строительным мусором и стеклом на пересечении улиц Ульянова и Правды с весны в прямом смысле набирают высоту. По словам местных жителей, администрация и региональный оператор объявили частному сектору бойкот. В любой момент улицы северного района могут стать очагом страшных пожаров. 



— Наш Краснооктябрьский район – это вообще ужас, – в сердцах говорит один из жителей улицы Ульянова. , Постоянно сюда скидывают всякую дрянь. А вывозить все это безобразие никто не собирается. Что делать с этим, я не знаю.


Последний раз, по словам волгоградца, место свалки пытались расчистить в декабре. Но и тогда уборку коммунальщики провели, что называется, с серединки на половинку – вывезли с улиц лишь часть мусора. Оставшаяся с зимы мусорная «рассада» сегодня растет в геометрической прогрессии.   

По словам жителей Краснооктябрьского района, один из соседей уже пытался добиться от чиновников хоть какой-то реакции, но попытки не увенчались успехом. 

— Сосед из дома №6, который живет прямо возле мусорной площадки, был уже везде, но толку никакого – приехали рабочие с дробилкой, полкучи передробили и не убрали. Теперь остается только суд, может, хоть так кто-то зашевелится, – говорят волгоградцы. 

 

Многих местных жителей особенно беспокоит высокая вероятность пожара с учетом установившейся в Волгограде жары и сильных порывов ветра.  

— Сейчас кинут спичку – и дома погорят в считанные минуты, ничего не останется, – возмущается житель дома №26 по улице Ульянова. – Я считаю, виноваты коммунальщики, которые вовремя не вывозят мусор. Если бы все работали качественно, то никаких проблем бы не было. 


Жители частного сектора просят администрацию Волгограда обратить внимание на их проблему. Также волгоградцы просят отреагировать МЧС на пожароопасную ситуация в связи с накоплением отходов. 

Напомним, что в том же Краснооктябрьском районе уборки ждут жители улицы Хользунова. Вывезти из частного сектора сухие ветки и мусор уже от чиновников потребовали и МЧС, и Облкомприроды. Однако ни одно из предписаний до сих пор выполнено не было. Последняя инспекция, состоявшаяся 30 мая, показала, что на Хользунова ждет своего часа возгорания 55 кубометров отходов.

Тем временем губернатор Волгоградской области на днях потребовал от глав муниципалитетов наведения порядка на улицах. В условиях высокой пожароопасности уборка сухой травы, веток и отходов – первостепенная задача чиновников. 

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