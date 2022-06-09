Волгоградским ярмаркам и торговым павильонам облегчили работу

Экономика 09.06.2022 20:23
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09.06.2022 20:23
В Волгоградской области без проведения торгов продлеваются договоры аренды на размещение нестационарных торговых объектов и проведение ярмарок. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ облпромторга и ТЭК, на 7 лет продлеваются договоры на размещение нестационарных торговых объектов, кроме елочных базаров, бахчевых развалов, площадок для продажи рассады и цветов, праздничной атрибутики, мороженного и кваса, сроки размещения которых истекли до 14 марта текущего года.
На 5 лет продлеваются договоры на проведение ярмарок, за исключением сезонных и разовых.
Владелец такой ярмарки или торгового объекта должен обратиться в уполномоченный орган не позднее, чем за 1 месяц до истечения срока действующего договора. Заявление может быть подано лично или направлено по почте.
Фото из архива «Высоты 102»
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