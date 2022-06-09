Дети важнее: волгоградских учителей освободят от ненужных отчетов

Сегодня, 9 июня, на пленарном заседании в Госдуме депутаты в первом чтении приняли законопроект о снижении бюрократической нагрузки на педагогов. Как поясняют в пресс-службе ГД РФ, российских учителей, трудящихся обычных школах, освободят от лишней отчетности.

– Инициатива позволит педагогам сосредоточиться на образовании и воспитании школьников, – сообщают в Нижней палате Федерального Собрания. – Законопроект предлагает разработать нормы, которые обяжут Министерство просвещения РФ утвердить четкий перечень отчетных документов, предоставляемых школой.

Напомним, что проект закона, освобождающий учителей от лишней бюрократии, поступил на рассмотрение председателя Госдумы Вячеслава Володина в апреле этого года. Инициативу озвучила группа депутатов и сенаторов.

— Результаты одного из международных исследований показывают, что российская система образования — самая забюрократизированная среди образовательных систем 36 стран мира: российский учитель трудится свыше 46 часов в неделю, затрачивая на заполнение планов и отчетов, а также на подготовку к урокам более 15 часов, — отмечают авторы идеи в пояснительной записке к законопроекту.