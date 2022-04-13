Депутаты ГД хотят освободить от бюрократии российских учителей





Председателю Государственной думы РФ Вячеславу Володине поступил на рассмотрение законопроект, авторы которого хотят освободить от волокиты и бюрократии школьных педагогов. Инициативу, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента, озвучила группа депутатов и сенаторов.

— Результаты одного из международных исследований показывают, что российская система образования — самая забюрократизированная среди образовательных систем 36 стран мира: российский учитель трудится свыше 46 часов в неделю, затрачивая на заполнение планов и отчетов, а также на подготовку к урокам более 15 часов, — отмечают авторы инициативы в пояснительной записке к законопроекту.

В той же записке депутаты ГД указывают на то, что Федеральным государственным образовательным стандартом определяется четкий список документов, с которыми должен работать каждый школьный педагог. Туда входят журналы, личные дела учеников и основная образовательная программа. Между тем, ссылаются на результаты социсследований авторы законопроекта, на деле учителя сталкиваются с 49 видами документов и отчетности.

— Законопроектом предлагается установить единый перечень и требования к форме, составу и содержанию учебно-методической и иной документации, подготовкой которой занимаются учителя. Также документ вводит запрет на работу учителей над документами, не вошедшими в этот перечень, — поясняют в Госдуме.

Кроме того, если законодательная новелла будет одобрена и подписана президентом, образовательные организации смогут внедрять и использовать электронный документооборот без бумажных версий.

Документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.