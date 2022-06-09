В Волгоградской области перед Днем России разразится гроза









Дождь, гроза и ветер порывами до 18-23 метров в секунду ожидаются в Волгоградской области в субботу, 11 июня. Предупреждение об ухудшении погодных условий в регионе опубликовал Гидрометцентр России.

Отметим, что сегодня, 9 июня, грозы и сильный дождь ожидают в Крыму, а через несколько дней, по прогнозам синоптиков, такая погода придет и в волгоградский регион.



