Полезно знать

В Волгоградской области перед Днем России разразится гроза

Полезно знать 09.06.2022 11:19
0
09.06.2022 11:19



Дождь, гроза и ветер порывами до 18-23 метров в секунду ожидаются в Волгоградской области в субботу, 11 июня. Предупреждение об ухудшении погодных условий в регионе опубликовал Гидрометцентр России. 
Отметим, что сегодня, 9 июня, грозы и сильный дождь ожидают в Крыму, а через несколько дней, по прогнозам синоптиков, такая погода придет и в волгоградский регион.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Полезно знать
09.06.2022 10:29
Полезно знать 09.06.2022 10:29
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
06.06.2022 13:08
Полезно знать 06.06.2022 13:08
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
03.06.2022 08:12
Полезно знать 03.06.2022 08:12
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
31.05.2022 10:43
Полезно знать 31.05.2022 10:43
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
29.05.2022 23:50
Полезно знать 29.05.2022 23:50
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
27.05.2022 13:59
Полезно знать 27.05.2022 13:59
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
26.05.2022 09:25
Полезно знать 26.05.2022 09:25
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
25.05.2022 18:34
Полезно знать 25.05.2022 18:34
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
25.05.2022 08:04
Полезно знать 25.05.2022 08:04
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
23.05.2022 20:05
Полезно знать 23.05.2022 20:05
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
23.05.2022 08:23
Полезно знать 23.05.2022 08:23
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
23.05.2022 07:46
Полезно знать 23.05.2022 07:46
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
22.05.2022 18:10
Полезно знать 22.05.2022 18:10
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
20.05.2022 14:24
Полезно знать 20.05.2022 14:24
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
19.05.2022 20:55
Полезно знать 19.05.2022 20:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:01
В Волгограде задержали курьера заграничных аферистовСмотреть фотографии
12:54
В Волгограде эвакуировали политехнический университетСмотреть фотографии
12:29
Волгоградцам билайн предлагает взять за город wi-fi с выгодой 70%Смотреть фотографии
12:12
В Волгограде раскрыли жестокое убийство 19-летней давностиСмотреть фотографии
11:58
Премию имени Олега Иншакова в сфере экономики учредят в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:42
В Волжском работника автосервиса поймали на любви к чужим машинамСмотреть фотографии
11:38
Флейтистка из Волгограда победила на международном конкурсеСмотреть фотографии
11:21
Житель Волгограда жестоко избил доставщика еды в лифтеСмотреть фотографии
11:19
В Волгоградской области перед Днем России разразится грозаСмотреть фотографии
10:57
В Волгограде есть вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:29
«Надо уже признать поражение»: мэрия Волжского дважды проиграла суды по маршруткамСмотреть фотографии
10:29
«СОГАЗ-Мед»: как бесплатно лечиться в отпускеСмотреть фотографии
10:17
В Волгограде водитель попала в больницу после наезда на бордюрСмотреть фотографии
09:51
В Волгоградской области 100 баллов на ЕГЭ получили 20 выпускниковСмотреть фотографии
09:40
В Волгограде комитет обладмина по закупкам возглавил Павел ЯрославцевСмотреть фотографии
09:14
«Пил, ездил на такси»: в Волгограде разбойник в медицинской маске грабил пенсионеровСмотреть фотографииCмотреть видео
09:11
Больницу Фишера № 1 в Волжском возглавил Константин ПозднышевСмотреть фотографии
07:47
Роспотребнадзор назвал условия открытия пляжей в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:52
В центре Волгограда эвакуировали отель «Интурист»Смотреть фотографии
21:36
«Жизнь маленького человека»: все, что известно об утонувшем мальчике под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:01
Мишустин вручил волгоградской соцработнице госнаградуСмотреть фотографии
19:00
«Уже даны рекомендации»: под Волгоградом готовы истребить саранчу в случае угрозыСмотреть фотографии
18:10
Под Волгоградом жене погибшего комбата вручат звезду Героя России и орден МужестваСмотреть фотографии
17:55
Ремонт на теплосетях в Советском районе Волгограда «споткнулся» о газовую трубуСмотреть фотографии
17:51
В Волгограде 12 июня в центре города организуют пешеходные зоныСмотреть фотографии
17:10
«Вышел из автобуса и исчез»: под Волгоградом ищут пропавшего месяц назад 41-летнего мужчинуСмотреть фотографии
17:09
На проспекте Жукова в Волгограде Nissan вылетел на встречную полосуСмотреть фотографии
16:57
Магазины Zara и Massimo Dutti могут снова открыть в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:25
Под Тамбовом застрелен владелец зернохранилища в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:11
Еще одну школу-тысячник построят в микрорайоне ВолгоградаСмотреть фотографии
 