В Волгоградской области перед Днем России разразится гроза

Полезно знать 09.06.2022 11:19
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09.06.2022 11:19
Дождь, гроза и ветер порывами до 18-23 метров в секунду ожидаются в Волгоградской области в субботу, 11 июня. Предупреждение об ухудшении погодных условий в регионе опубликовал Гидрометцентр России.
Отметим, что сегодня, 9 июня, грозы и сильный дождь ожидают в Крыму, а через несколько дней, по прогнозам синоптиков, такая погода придет и в волгоградский регион.
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