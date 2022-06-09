В Волгограде водитель попала в больницу после наезда на бордюр

Происшествия 09.06.2022 10:17
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09.06.2022 10:17
Водитель Volkswagen Polo госпитализирована после наезда на бордюр в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла утром напротив дома №1 по улице Ольгинской.
По предварительным данным, 29-летняя женщина не справилась с управлением и совершила наезд на бордюр и опору дорожного знака «Пешеходный переход». Пострадавшую госпитализировали.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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