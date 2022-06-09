В Волгограде водитель попала в больницу после наезда на бордюр









Водитель Volkswagen Polo госпитализирована после наезда на бордюр в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла утром напротив дома №1 по улице Ольгинской.

По предварительным данным, 29-летняя женщина не справилась с управлением и совершила наезд на бордюр и опору дорожного знака «Пешеходный переход». Пострадавшую госпитализировали.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области