Расследования

В Волгограде арестовали 4 квартиры и иномарку менеджера крупной торговой сети

Расследования 08.06.2022 11:51
0
08.06.2022 11:51


В Волгограде перед судом в скором времени предстанет менеджер крупной торговой сети. Как сообщало ранее ИА «Высота 102», на махинациях попался сотрудник ООО «Тамерлан», более известного волгоградцам по сетевым магазинам «Покупочка». Житель Волгограда обвиняется в коммерческом подкупе в особо крупном размере и в легализации незаконных средств. Его имущество арестовано. 

– Обвиняемый в период с марта 2021 года по апрель 2022 года получил от представителя коммерческой организации более 1 млн 100 тыс. рублей за беспрепятственную приемку и оплату работ по договору обслуживания и ремонта холодильного и климатического оборудования крупной торговой сети, – говорится в материала уголовного дела, собранного сотрудниками СУ СК России по Волгоградской области. – В дальнейшем часть полученных таким способом денежных средств фигурант уголовного дела потратил на приобретение автомобиля иностранного производства. Вину в инкриминируемых деяниях мужчина полностью признал.

Как сообщила сегодня, 8 июня, официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, проверив материалы уголовного дела, прокурор посчитал  собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения.

– Уголовное дело будет рассматриваться по существу Дзержинским районным судом Волгограда, – сообщает представитель прокуратуры. – Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под домашним арестом.

Менеджеру ООО «Тамерлан» грозит до 12 лет тюрьмы. В рамках расследования уголовного дела наложен арест на имущество имущество волгоградца.  Арестованы, как стало известно «Высоте 102» 4 квартиры и автомобиль. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Расследования
08.06.2022 12:43
Расследования 08.06.2022 12:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.06.2022 09:21
Расследования 08.06.2022 09:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2022 14:51
Расследования 07.06.2022 14:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2022 12:18
Расследования 07.06.2022 12:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2022 12:12
Расследования 07.06.2022 12:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2022 09:19
Расследования 07.06.2022 09:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2022 08:30
Расследования 07.06.2022 08:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2022 22:11
Расследования 06.06.2022 22:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2022 18:20
Расследования 06.06.2022 18:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2022 14:01
Расследования 06.06.2022 14:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2022 12:44
Расследования 06.06.2022 12:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2022 12:33
Расследования 06.06.2022 12:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2022 10:41
Расследования 06.06.2022 10:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2022 10:29
Расследования 06.06.2022 10:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.06.2022 11:33
Расследования 05.06.2022 11:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:53
Росприроднадзор озадачит пожаром на западе Волгограда военную прокуратуруСмотреть фотографии
13:14
Часть хутора в Волгоградской области залило топливом с нефтебазыСмотреть фотографии
12:48
На юге Волгограда из-за ремонта сузили улицу ГубкинаСмотреть фотографии
12:43
Надеялся, что не найдут тело: под Волгоградом СК обвинил убийцу 18-летней студентки в изнасилованииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:27
В Волгограде объявят звезд, приглашенных на молодежный фестиваль 25 июняСмотреть фотографии
12:26
Мэрия Волгограда готовит площадки для патриотических линеек в школахСмотреть фотографии
11:52
На стройке в Волгограде нашли 250-килограммовую бомбуСмотреть фотографии
11:51
В Волгограде арестовали 4 квартиры и иномарку менеджера крупной торговой сетиСмотреть фотографии
11:32
В Волгограде до конца года отремонтируют 42 дворовых проезда: списокСмотреть фотографии
10:51
За смерть 38-летнего велосипедиста волгоградцу грозит до 5 лет колонииСмотреть фотографии
10:35
Волгоградская область опередила Подмосковье по заболеваемости COVID-19Смотреть фотографии
10:21
Главам волгоградских СНТ напомнили о крупных долгах и личной ответственностиСмотреть фотографии
10:13
В Волгограде каждый десятый житель в гневе использует матСмотреть фотографии
09:30
Стало плохо водителю: неуправляемый Volkswagen Polo вылетел на встречку в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:28
Волгоградский ученый рассказал о возможности применения климатического оружия в РоссииСмотреть фотографии
09:21
Девять продали, одного съели: в Волгоградской области конокрады идут под судСмотреть фотографии
07:01
В Волгоградской области выберут лучшего пахаря-спортсменаСмотреть фотографии
06:04
«Просим вмешаться»: регоператор «Ситиматик-Волгоград» задолжал за обработку и размещение мусора треть миллиардаСмотреть фотографии
21:40
126 тысяч волгоградцев получили в 2022 году налоговый вычетСмотреть фотографии
21:10
В четырех районах Волгограда 8 июня отключат светСмотреть фотографии
20:35
В Волжском скончался известный хирург Владимир ДементьевСмотреть фотографии
20:10
С иностранцами общался шепотом: за злоупотребление свободой информации осудили экс-преподавателя ВолГУСмотреть фотографииCмотреть видео
19:41
В центре Волгограда на фасаде дома появится портрет Героя России Дениса ЗоринаСмотреть фотографии
19:05
В Волгограде рядом с госпиталем Минобороны горят залежи мусора: видеоСмотреть фотографии
18:33
Блондинка на Opel трижды не успела протрезветь перед встречей с ДПС в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:14
Мэрия посоветовала жителям Волгограда объезжать стороной улицу РаздольнуюСмотреть фотографии
17:58
Прокуратура заинтересовалась самовольной дорогой в Волгограде после публикации ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:10
РСПП создает рабочую группу по вопросам кибербезопасностиСмотреть фотографии
17:09
Под Волгоградом мужчина едва не утонул в уличном туалете: видео спасенияСмотреть фотографии
16:50
На соревновании оперативного персонала определены лучшие бригады энергетиковСмотреть фотографии
 