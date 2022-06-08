В Волгограде перед судом в скором времени предстанет менеджер крупной торговой сети. Как сообщало ранее ИА «Высота 102», на махинациях попался сотрудник ООО «Тамерлан», более известного волгоградцам по сетевым магазинам «Покупочка». Житель Волгограда обвиняется в коммерческом подкупе в особо крупном размере и в легализации незаконных средств. Его имущество арестовано.

– Обвиняемый в период с марта 2021 года по апрель 2022 года получил от представителя коммерческой организации более 1 млн 100 тыс. рублей за беспрепятственную приемку и оплату работ по договору обслуживания и ремонта холодильного и климатического оборудования крупной торговой сети, – говорится в материала уголовного дела, собранного сотрудниками СУ СК России по Волгоградской области. – В дальнейшем часть полученных таким способом денежных средств фигурант уголовного дела потратил на приобретение автомобиля иностранного производства. Вину в инкриминируемых деяниях мужчина полностью признал.

Как сообщила сегодня, 8 июня, официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, проверив материалы уголовного дела, прокурор посчитал собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения.

– Уголовное дело будет рассматриваться по существу Дзержинским районным судом Волгограда, – сообщает представитель прокуратуры. – Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под домашним арестом.

Менеджеру ООО «Тамерлан» грозит до 12 лет тюрьмы. В рамках расследования уголовного дела наложен арест на имущество имущество волгоградца. Арестованы, как стало известно «Высоте 102» 4 квартиры и автомобиль.