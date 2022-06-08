Стало плохо водителю: неуправляемый Volkswagen Polo вылетел на встречку в Волгограде

В Красноармейском районе Волгограда сегодня, 8 июня, утром произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Volkswagen Polo. За рулем иномарки, сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, находилась 29-летняя женщина. По предварительным данным, причиной ДТП могло стать ухудшение состояния водителя.

В региональном главке МВД уточняют, что авария произошла в 8.10 на улице Лазоревой.

– 29-летняя женщина, управляя Volkswagen Polo, направлялась в сторону Кировского района. В пути ей стало плохо, в результате чего водитель потеряла управление и выехала на островок безопасности, – сообщили в ГУ МВД России по региону. – На разделительной полосе автомобиль сбил дорожный знак. После этого Volkswagen Polo вынесло на встречную полосу.





К счастью, на пути неуправляемой иномарки не оказалось других машин.

– В результате ДТП женщина доставлена в больницу, – сообщают полицейские.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области