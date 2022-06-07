Указом Президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, восемь сотрудников волгоградского регионального управления Росгвардии награждены медалью «За отвагу». Сегодня, 7 июня, медали бойцам ОМОН «Сталинград», принимавшим участие в спецоперации на Украине, вручил начальник регионального управления Росгвардии генерал–майор полиции Юрий Тупиков.

– В ОМОН «Сталинград» служат достойные представители Отечества. Я благодарю вас за смелость, решительность и высокий профессионализм. Вы с честью и достоинством выполняете свой воинский долг, проявляя храбрость и выдержку. Успехов вам во всём, – обратился к сотрудникам Юрий Тупиков в ходе торжественной церемонии награждения.

Сегодня же в Триумфальном зале музея-панорамы семья волгоградцев, погибших в ходе спецоперации, вручили ордена Мужества.