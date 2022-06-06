Суды Волгоградской области вновь открыли для журналистов

Суды в Волгограде и области вновь открыты для журналистов. Как сообщает ИА «Высота 102», теперь в процессах снова могут участвовать представители СМИ в связи с послаблением антиковидных ограничений.

В волгоградские суды как в доковидные времена пускают без масок. Возобновлен и личный прием граждан.

— С четвертого июня 2022 года приостанавливается действие требований об использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания при посещении судебных инстанций, — именно такие сообщения появились на официальных сайтах судов региона.

Как пояснила информагентству руководитель пресс-службы судов Волгоградская области Екатерина Вальковская, до отмены масочного режима на заседаниях присутствовали лишь участники процесса. Тем не менее, журналисты освещали оглашение приговоров по уголовным резонансным делам.

3 июня глава Волгоградской области отменил действие масочного режима. Масочная «эра», длившаяся в регионе с 20 мая 2020 года, официально завершена. Однако формально отмена звучит как «приостановка».

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