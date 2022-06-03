



В Волгоградской области сегодня, 3 июня, отменили действие масочного режа. Решение по итогам заседания принял губернатор Андрей Бочаров. Юридически историческое событие закреплено поправки в Постановление №179 от 15 марта 2020 года.

Дословно они звучат так:

- с 4 июня до особого распоряжения приостановить действие подпункта 3.6, пункта 3 подпункта 4.8, п.4, абзаца первого п.5 (в части требования о недопущения нахождения граждан без средств индивидуальной защиты органов дыхания), подпункта 11.2 п.11 (в части требования об использовании работниками ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, фуд-кортов в торговых центрах и иных предприятий общественного питания средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, респираторов), подпункта 11.3 п.11, абзаца второго подпункта 13.6 пункта 13).

- Рекомендовано гражданам и организациям, находящимся на территории Волгоградской области, соблюдать приостановленные в соответствие с абзацем вторым настоящего пункта правила использования средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Таким образом, масочная «эра», которая длилась в Волгоградской области с 20 мая 2020 года, официально завершена. Однако формально отмена звучит как «приостановка».

Напомним, ранее глава регионального Роспотребнадзора призывала жителей Волгоградской области продолжать носить маски. Между тем, согласно ежедневным сводкам оперштаба, заболеваемость и смертность от коронавируса с начала мая идут на спад. В Волгограде ежесуточно выявляют чуть больше 20 новых случаев заражения.