Экономика 06.06.2022 15:27 Новости компаний
0
06.06.2022 15:27 Новости компаний
Сервис «Выберу.ру» автоматизирует подбор кредитной карты «Открытия» и позволяет моментально отправить заявку в банк.
Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» и банк «Открытие» запустили API-интеграцию для ускоренного подбора и оформления кредитной карты. Подать заявку на карту можно дистанционно, без посещения банка.
Сервис подбора кредитной карты на «Выберу.ру» проверяет кредитную историю заемщика и показывает ему релевантные продукты. Пользователь заполняет единую онлайн-анкету с контактными данными, и она моментально поступает в банк. На оформление заявки уходит не более 7 минут.
Быстрая и безопасная передача информации обеспечивается за счет API-протокола. Предварительная проверка данных на стороне сервиса ускоряет процесс принятия банком решения по заявке, позволяя тратить меньше времени на верификацию.
— Единая заявка на кредитную карту удобна для пользователей тем, что помогает им получить персонализированную подборку предложений банков. Сегодня она учитывает продукты нескольких кредитных организаций, среди которых теперь и предложения банка «Открытие», — рассказала Юлия Деньгина, директор по продукту «Выберу.ру». — При этом пользователю не нужно искать понравившийся продукт на сайте банка, процесс выбора и подачи заявки происходит у нас в режиме одного окна.
— Сервис подбора кредитной карты «Выберу.ру» повышает доступность наших продуктов для интернет-пользователей и уменьшает количество шагов, необходимых для их оформления. Мы постоянно работаем с партнерами, чтобы предложить держателям наших карт не только привлекательные ценовые условия, но и сделать сам процесс получения продукта максимально простым и комфортным, — добавила Юлия Коробова, начальник управления омниканальных продаж и сервиса банка «Открытие».
Реклама
Кредит наличными на автомобиль банка «Открытие» признан одним из лучших на рынке06.06.2022 17:45
Экономика 06.06.2022 17:45
Сбер снизил требования к возрасту заёмщиков по льготной ипотеке06.06.2022 14:22
Экономика 06.06.2022 14:22
Банк Уралсиб снизил ставки по кредитам для малого бизнеса06.06.2022 13:59
Экономика 06.06.2022 13:59
ВТБ начинает выпуск карт «Мир» для клиентов других банков06.06.2022 12:54
Экономика 06.06.2022 12:54
Сбербанк высадил более 13 тысяч деревьев в Поволжье06.06.2022 11:48
Экономика 06.06.2022 11:48
Количество безработных волгоградцев в апреле снизилось до 7,6 тысяч06.06.2022 08:05
Экономика 06.06.2022 08:05
Масочный режим – всё: вспоминаем, как жил с ним Волгоград 24 месяца и 14 дней03.06.2022 18:33
Экономика 03.06.2022 18:33
Сбер объединил свои платёжные сервисы под брендом SberPay03.06.2022 12:39
Экономика 03.06.2022 12:39
ВТБ увеличил максимальную сумму автокредита без залога до 4 млн рублей03.06.2022 11:31
Экономика 03.06.2022 11:31
Специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» справились с условным ЧП03.06.2022 10:11
Экономика 03.06.2022 10:11
ВТБ увеличил выдачу ипотеки на 40% в мае02.06.2022 19:02
Экономика 02.06.2022 19:02
Банк «Открытие» улучшил условия начисления процентов на остаток по картам для пенсионеров02.06.2022 18:31
Экономика 02.06.2022 18:31
«Открытие Инвестиции» запустили фонд с промежуточными выплатами02.06.2022 17:22
Экономика 02.06.2022 17:22
«Открытие Инвестиции» представили онлайн-игру по финансовой грамотности для детей02.06.2022 16:57
Экономика 02.06.2022 16:57
Новый сервис аналитики Сбера поможет бизнесу лучше понять потребителя02.06.2022 16:15
Экономика 02.06.2022 16:15
Реклама