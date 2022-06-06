



Сервис «Выберу.ру» автоматизирует подбор кредитной карты «Открытия» и позволяет моментально отправить заявку в банк.

Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» и банк «Открытие» запустили API-интеграцию для ускоренного подбора и оформления кредитной карты. Подать заявку на карту можно дистанционно, без посещения банка.

Сервис подбора кредитной карты на «Выберу.ру» проверяет кредитную историю заемщика и показывает ему релевантные продукты. Пользователь заполняет единую онлайн-анкету с контактными данными, и она моментально поступает в банк. На оформление заявки уходит не более 7 минут.

Быстрая и безопасная передача информации обеспечивается за счет API-протокола. Предварительная проверка данных на стороне сервиса ускоряет процесс принятия банком решения по заявке, позволяя тратить меньше времени на верификацию.

— Единая заявка на кредитную карту удобна для пользователей тем, что помогает им получить персонализированную подборку предложений банков. Сегодня она учитывает продукты нескольких кредитных организаций, среди которых теперь и предложения банка «Открытие», — рассказала Юлия Деньгина, директор по продукту «Выберу.ру». — При этом пользователю не нужно искать понравившийся продукт на сайте банка, процесс выбора и подачи заявки происходит у нас в режиме одного окна.