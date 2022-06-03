В Котово Волгоградской области за одну ночь сгорели четыре дома

Расследования 03.06.2022 14:59
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03.06.2022 14:59
Стали известны подробности четырех пожаров, которые произошли в Котово Волгоградской области в ночь на 2 июня. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы городского поселения, первое сообщение о возгорании на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило из райцентра в 2:39.
В СНТ «НГДУ» по всей площади горел дачный дом размером 4х4 метра. Вызванные на место происшествия расчеты 43-й пожарно-спасательной части справились с огнем в 2:48, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.
Следующий пожар произошел в четвертом часу в доме на двух хозяев по улице Железнякова.
По данным МЧС, площадь пожара составила 42 квадратных метра. По словам очевидцев, огонь полностью уничтожил часть дома. Спасатели предполагают, что произошло короткое замыкание.
А в пять часов снова поступил сигнал из СНТ «НГДУ». В садовом товариществе сгорели еще два дачных дома общей площадью 32 кв. м.
Пострадавших в результате пожаров нет. Предположительно, дачи загорелись из-за неосторожного обращения с огнем.
Фото Kotovo 101 VK и Kotovo_live VK.
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