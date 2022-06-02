Экономика

«Открытие Инвестиции» запустили фонд с промежуточными выплатами

Экономика 02.06.2022 17:22 Новости компаний
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02.06.2022 17:22 Новости компаний


УК «Открытие» (бренд «Открытие Инвестиции») запустила открытый паевой инвестиционный фонд «Открытие – Сбалансированный Рантье», предполагающий промежуточные выплаты купонов и дивидендов. Таким образом, у инвесторов появляется возможность получать инвестиционный доход на постоянной основе.
ПИФ «Открытие – Сбалансированный Рантье» – один из первых фондов на российском рынке, который даст возможность получать регулярный ежеквартальный доход за счет дивидендов и купонов без комиссий, возникающих при продаже паев.
Регулярные выплаты позволят инвесторам:
– получать инвестиционный доход без комиссий, возникающих при продаже паев;
– наглядно видеть результаты управления, получая средства на свой банковский счет;
– самостоятельно принимать решение о распределении полученных средств: реинвестировать полученный промежуточный доход для максимального результата инвестирования или использовать в личных целях.
Инвесторы фонда «Открытие – Сбалансированный Рантье» получат готовый диверсифицированный портфель под управлением профессионалов из бумаг крупнейших российских компаний («Лукойл», «Газпром», «АЛРОСА», «Роснефть» и др.). В портфель включены акции компаний, которые потенциально могут осуществлять и увеличивать дивидендные выплаты при различных макроэкономических условиях, а также облигации надежных эмитентов с доходностью к погашению, превышающей ставки по рублевым депозитам.
Благодаря тому, что в фонд входят только отраслевые лидеры, у клиентов появляется возможность зарабатывать на росте ключевых игроков рынка, а диверсификация вложений снижает потенциальные риски.
Напомним, инвестор может освободить доход от налога при владении паями более трёх лет (доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год, то есть платить налог придется, только если клиент заработает на инвестициях больше 9 млн рублей за три года).
Евгений Горбунов, начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):
Мы давно видим потребность инвесторов получать регулярную доходность в течение всего срока инвестирования. В первую очередь данный подход интересен тем, кто использует инструменты с периодическим получением доходов – депозиты, накопительные счета, облигации с купонными или акции с дивидендными выплатами.
Благодаря изменениям в федеральном законе «Об инвестиционных фондах», вступившим в силу в этом году, мы смогли создать продукт, отвечающий таким запросам – ПИФ «Открытие – Сбалансированный Рантье». Если раньше клиенты могли заработать только при продаже паев, теперь выплаты купонов и дивидендов можно получить напрямую на свой банковский счет. Это позволит инвестору иметь регулярный доход без необходимости совершать какие-либо действия.
Оформить паи фонда можно в личном кабинете УК «Открытие», а также в офисах банка «Открытие».

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