Происшествия

В Волгограде спасают двух детей, напившихся уксуса и средства для стирки

Происшествия 31.05.2022 10:14
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31.05.2022 10:14


В Волгограде врачи городской клинической больницы №25 спасают жизнь двоих малолетних девочек, напившихся уксуса и средства для стирки. Как стало известно ИА «Высота 102», оба ребенка пострадали из-за невнимательности взрослых.

– Вечером 30 мая из города Дубовка в городскую клиническую больницу №25 с отравлением моющим средством «Ваниш» госпитализирована годовалая девочка, – рассказали информагентству в экстренных службах. – В этот же день с улицы Колосовая Кировского района в эту же больницу с ожогом слизистой уксусом поступила пятилетняя девочка. 

По имеющимся сведениям, обе девочки отравились, находясь дома. Родителей в этот момент рядом не было. 

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