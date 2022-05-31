В Волгограде спасают двух детей, напившихся уксуса и средства для стирки





В Волгограде врачи городской клинической больницы №25 спасают жизнь двоих малолетних девочек, напившихся уксуса и средства для стирки. Как стало известно ИА «Высота 102», оба ребенка пострадали из-за невнимательности взрослых.

– Вечером 30 мая из города Дубовка в городскую клиническую больницу №25 с отравлением моющим средством «Ваниш» госпитализирована годовалая девочка, – рассказали информагентству в экстренных службах. – В этот же день с улицы Колосовая Кировского района в эту же больницу с ожогом слизистой уксусом поступила пятилетняя девочка.

По имеющимся сведениям, обе девочки отравились, находясь дома. Родителей в этот момент рядом не было.