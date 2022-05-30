В Волгограде сгорела машина такси, есть пострадавший

В Кировском районе Волгограда дотла сгорела машина такси. Как стало известно ИА «Высота 102», в пожаре пострадал 46-летний мужчина.

— 29 мая примерно в 12.50 поступил сигнал о возгорании в Кировском районе Волгограда. Огонь уничтожал автомобиль Kia Rio 2011 года выпуска по всей площади, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Расчеты 5-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 13.05.

В экстренных службах сообщили о пострадавшем. Медпомощь понадобилась 46-летнему мужчине.

Известно, что инцидент произошел на улице 64-й Армии недалеко от остановки «Горная Поляна». Как уточнили в областном главке МЧС, причину пожара установит экспертиза.

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