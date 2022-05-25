В центре Волгограда в салоне автомобиля найден мертвым таксист

В Волгограде за рулем служебной машины скончался водитель такси. Как сообщила ИА "Высота 102" официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, по данному факту организована проверка.

По сведениям следователей, умершему мужчине было всего 46 лет.

– Накануне, 24 мая, в Ворошиловском районе Волгограда возле дома № 1 по улице Циолковского в автомобиле Lada Granta был обнаружен мертвым мужчина 1976 года рождения, – сообщила представитель СУ СКР информагентству. – По предварительной информации, водитель такси в пути почувствовал себя плохо и скончался. Пассажиров в салоне автомобиля на тот момент не было.

Следов насильственной смерти, по словам Буяновой, на теле мужчины не обнаружено.