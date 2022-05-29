Общество

Волгоградский судья сменил мантию на беговые кроссовки

Общество 29.05.2022 15:14
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29.05.2022 15:14


В Волгограде прошел ежегодный спортивный праздник — «Волгоградский марафон» в память о Заслуженном мастере спорта СССР Борисе Гришаеве. Как стало известно ИА «Высота 102», в забеге на полумарафонскую дистанцию в 21 километр 97 метров участвовал судья Тракторозаводского районного суда Волгограда Александр Коцубняк. 

— Самый первый раз я участвовал в полумарафоне в 2019 году. Прошедший забег для меня стал третьим по счету, — рассказал информагентству судья, на один день поменявший строгую мантию на спортивную форму. 


По словам Александра, в марафоне, как и в жизни, присутствуют моменты, когда хочется сойти с дистанции.  Волгоградец уверен, что если в этот момент не сдаться и продолжить двигаться вперед, то приходит ощущение, что все тебе по силам. 


Александр Коцубняк не только увлекается бегом, теннис и футболом, но также не забывает про свою основную работу — в судебной системе юрист с 2009 года. Начинал свою карьеру с должности помощника судьи, а вскоре и сам сдал квалификационный экзамен. С 2020-го в Тракторозаводском райсуде Александр рассматривает дела гражданской и административной направленности.

В этом году марафон посвятили 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Себя испытали, как любители, так и профессионалы со всей страны. Всего подано 863 заявки. В специальном забеге участвовали 166 детей.  

Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области 

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