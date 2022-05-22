Общество

«Бежала с зонтом и бокалом светленького»: яркие моменты марафонского забега в Волгограде

Общество 22.05.2022 19:21
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22.05.2022 19:21


Сегодня, 22 мая, в центре города прошел традиционный легкоатлетический забег «Волгоградский марафон». В забеге приняли участие около 1,5 тысячи бегунов из Астрахани, Воронежа, Краснодара, Саратова, Екатеринбурга, Волгограда и Волгоградской области. «Волгоградский марафон» памяти Заслуженного мастера спорта СССР Бориса Гришаева в этом году был посвящен 77-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. ИА «Высота 102» собрала для вас самые запоминающиеся, волнующие и курьезные моменты мероприятия. 

Перед началом марафона участников соревнований и их болельщиков ждала возле сцены энергичная зарядка под музыку. Спортсмены смогли хорошенько размяться перед началом соревнований и настроится на спортивную волну. После чего всех участников пригласили к старту. Им предстояло соревноваться в дистанциях 5, 10, 21 и 42 км. Под оглушительную поддержку зрителей и болельщиков спортсмены стартовали в 9 часов утра.


Некоторые участники соревнований помимо скорости и выносливости решили посоревноваться яркими образами. Уже в начале забега обозначился претендент на самый необычный наряд – девушка в розовом платье с разноцветным зонтом и бокалом в руках с загадочным содержимым проследовала мимо болельщиков. Как позже оказалось, необычная участница прошла 5 км, а в ее бокале был обычный яблочный сок.


Экстравагантный мужчина пробежал 10 км в карнавальной маске и разноцветных носках. После соревнования, оставшись в ней же, он отплясывал возле сцены.


Первых результатов долго ждать не пришлось –  через 16 минут выявился первый победитель на дистанции в 5 км. Им оказался 19-летний студент колледжа из Волгограда Илья Дыга. Еще через 5 минут был установлен победитель забега на 5 км уже среди женщин – 23 летняя волгоградка Юля Кутыгина преодолела дистанцию за 21 минуту и 35 секунд.


Праздник бега собрал в центре Волгограда спортсменов разных поколений. Так, 70-летний мастер спорта среди ветеранов Александр Малашин из Волгограда пробежал дистанцию в 10 км за 51 минуту и 16 секунд. 

- Погода была хорошая. Вторая половина дистанции была на ветер, было тяжеловато. Поздравляю всех с таким праздником спорта, - поделился мужчина своими эмоциями после финиша.


Самой опытной спортсменкой среди женщин стала 85-летняя Ханиф Рахинкова. Она также пробежала 10 км, а потом, в разговоре с корреспондентом призналась, что в начале дистанции было тяжеловато, но случилось чудо.

- В начале будто бы устала, но потом открылось второе дыхание и появились силы. На финише даже ускорилась, - рассказала пенсионерка.


В забеге смогли поучаствовать и люди с ограниченными возможностями. На специальных колясках дети с ДЦП и другими неврологическими заболеваниями вместе с волонтерами приняли участие в забеге на 10 км.

Директор благотворительного фонда «Больше чем можешь» Анна Богданова призналась, что в таком большом составе команда участвует впервые.


- Главная суть нашего дела – дать таким деткам возможность выйти на равных на старт, финишировать и получить свои награды. На самом деле, данный забег — это совместная работа и она довольно-таки сложная. К каждому забегу мы тщательно готовим детей и волонтеров. Ранее мы уже один раз выступали в забеге, но в таком большом составе в первый раз, - рассказала Анна Богданова.


На специальной коляске также принял участие в забеге 63-летний Алексей Костюченко. Сразу после марафона волгоградец собирается на своем транспортном средстве доехать до Белоруссии.

- Я на этой коляске проехал страну вдоль и поперек. Узнал в интернете о таком замечательном забеге и решил поучаствовать, - рассказал мужчина. - Я сам из Волгограда, но сейчас проживаю в Сочи. Вчера только приехал сюда и сегодня уже готов к забегу. Уже после мероприятия я стартую в Белоруссию. Маршрут у меня проложен на все лето – доеду до Бреста и обратно в Россию. Зимовать поеду обратно в Сочи.


Определились сегодня победители на дистанциях 10 и 21 км. Среди мужчин дистанцию 10 км выиграл Евгений Гусев. Мужчина пробежал это расстояние за 33 минуты 47 секунд. Среди женщин победу одержала Екатерина Васильченко – она финишировала с результатом 35 минут и 50 секунд, оставив далеко позади своих конкуренток. Лучше всех на дистанции 21 км среди представителей сильного пола стал Борис Топчиев. Его время на финише - 1 час 27 минут и 15 секунд. На 5 секунд позже финишировала Валентина Ермолаева и победила.


В перерывах между награждениями спортсменов развлекал зажигательный мини-бэнд «Фонограф». Под ритмы контрабаса и синтезатора участники забега вместе со своими родными и близкими смогли не только потанцевать, но и спеть любимые песни. После музыкальной паузы проводились конкурсы с призами и подарками.


В конце «Волгоградского марафона» участники дождались подведения итогов главного соревнования – забега на 42 километра и 159 метров. В мужском забеге победителем стал 32-летний Егор Ручников из Камышина. Он обогнал своего конкурента из Екатеринбурга на 14 минут. Мужчина признался, что победа стала для него сюрпризом - он должен был стать пейсером (помощник бегуна во время соревнований) для другого спортсмена, но случайно стартовал раньше и решил добежать дистанцию до конца.

В женской гонке победительницей стала 36-летняя Тамила Литвинова из Знаменска. Дистанцию волгоградка осилила за 3 часа 19 минут и 14 секунд. Первым пятерым спортсменам вручили кубки и множество подарков.


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