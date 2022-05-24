Прокуратура присоединилась к проверке гибели школьника в Волгограде

Прокуратура организовала собственную проверку по факту гибели школьника в Красноармейском районе Волгограда. Как рассказала ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина, семья, воспитывавшая мальчика, найденного мертвым в ванной, оценивается исключительно с положительных сторон.

– Семья характеризуется как благополучная, на профилактических учетах не состоит. По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – сообщила представитель прокуратуры. – Также прокуратурой Волгоградской области взят на контроль ход проводимой следственными органами процессуальной проверки по факту гибели несовершеннолетнего.

Напомним, что предварительная версия гибели ребенка – отравление угарным газом. Тело мальчика 2012 года рождения было найдено в ванной комнате вечером 23 мая. Школьник отправился купаться, и его длительное отсутствие вызвало тревогу близких. На момент приезда скорой помощи ребенок был уже мертв.