Происшествия

Мошенница в медицинской маске оставила 91-летнюю волгоградку без 10 тысяч евро

Происшествия 24.05.2022 09:40
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24.05.2022 09:40


91-летняя жительница Краснооктябрьского района Волгограда стала жертвой мошенницы, которая пришла в ее квартиру и представилась «начальницей социальной службы пенсионного фонда». Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по г. Волгограду,  незнакомка предложила пенсионерке обменять имеющиеся у нее 10 тысяч евро по выгодному курсу рубля. Не подразумевая обмана, пожилая женщина передала ей 10 тысяч евро. Получив валюту, незнакомка пообещала через несколько часов принести 630 тысяч рублей. Не дождавшись денег, пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана и сообщила об этом в полицию.

Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личности и задержание преступницы.

Приметы злоумышленницы: женщина славянской внешности, на вид 30 лет, 160 – 165 см, худощавого телосложения, была одета в одежду темного цвета,  на лице медицинская маска.


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