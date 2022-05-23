Общество

Гремячинский горно-обогатительный комбинат – за чистые реки

Общество 23.05.2022 09:53
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23.05.2022 09:53


Волонтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» совместно с администрацией и общественными организациями города Котельниково провели акцию по расчистке правого берега реки Аксай Курмоярский, которая прошла в рамках федерального проекта «Чистая вода», Дня Волги и «Национальных приоритетов» при поддержке Минэкологии РФ. 

Мероприятие состоялось в соответствии с положениями принятой на предприятиях «ЕвроХима» ESG-политики, подразумевающей устойчивое развитие на принципах ответственного отношения к окружающей среде (с английского, environment — E), социальной ответственности (S — social) и высокого качества корпоративного управления (G — governance).

Более 30 человек вышли на уборку прибрежной части реки в Котельниково, в числе которых сотрудники и молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия», волонтеры, представители городской администрации, «Молодежного парламента» и АНО «Округ солнца». Совместными усилиями активисты собрали порядка полторы тонны мусора.


После зимнего сезона на берегах рек скопилось большое количество бытовых отходов: пластиковые стаканы, разбитые бутылки, пакеты. Вооружившись перчатками и мешками для мусора, участники субботника тщательно убрали вверенную им территорию. Они внесли свой посильный вклад в наведении порядка на берегу водоема. Результатом труда стал чистый берег реки Аксай Курмоярский.

– Экология всегда была в приоритете «ЕвроХим-ВолгаКалия». Производство Гремячинского горно-обогатительного комбината налажено так, чтобы не вредить природе, сохранять и даже приумножать природные ресурсы. Экология, социальная ответственность и высокий уровень корпоративного управления включены в ESG-политику «ЕвроХима», которую поддерживают и сотрудники. Поэтому сегодня мы устроили уборку береговой зоны нашей реки и своим примером показали, как просто делать добрые дела и как радостно жить в чистом красивом месте, – отметил исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров.

Ранее при содействии градообразующего предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий» волонтеры провели в Котельниково несколько успешных экологических акций, последними из которых стали высадка порядка 150 деревьев и проведение общегородского экологического праздника «ЭкоДом-ЭкоДвор», во время которого было собрано и сдано на переработку более 2 тонн макулатуры.

Напомним, «ЕвроХим-ВолгаКалий» - дочернее предприятие АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» - реализует в Котельниковском районе Волгоградской области масштабный инвестиционный проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей и строительства современного горно-обогатительного комбината.

Во главу своей деятельности по развитию производственных мощностей «ЕвроХим-ВолгаКалий» ставит экологию, сохранение и приумножение природных ресурсов. Более 60 наилучших доступных технологий в сфере экологии были заложены еще на стадии проектных решений по строительству корпусов поверхностного и подземного комплексов Гремячинского ГОКа.

Другим приоритетом «ЕвроХим-ВолгаКалий» считает высокую социальную ответственность. На предприятии создано мощное волонтерское движение, в состав которого вошли как старшие сотрудники, так и молодые специалисты комбината. Кроме того, под началом Гремячинского ГОКа действует молодежное волонтерское движение города Котельниково, в составе которого ученики старших классов и студенты вузов осуществляют большое количество акций, направленных на улучшение экологии, развитие культуры, образования, спорта.

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