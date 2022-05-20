В Волгограде водитель снес дорожный знак и надеялся уйти по-английски

В Дзержинском районе Волгограда сегодня, 20 мая, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого никто, кроме дорожного знака, не пострадал. Как сообщает ИА «Высота 102», водитель легковушки вылетел на разворотное кольцо, где столкнулся с препятствием.

– По предварительным данным, около 16.00 водитель пропустил поворот и допустил наезд на дорожный знак, – сообщили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области. Пострадавших в результате аварии нет. Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД оформили протокол по ст. 12.33 КоАП РФ.

Момент столкновения легковушки с дорожным знаком зафиксировали камеры дорожного наблюдения. Судя по кадрам, оказавшимся в распоряжении информагентства, водитель автомобиля не планировал вызывать на место сотрудников полиции. Вместо этого мужчина вызвал эвакуатор.

За порчу дорожного знака, добавим, волгоградцу, вероятнее всего, придется заплатить штраф в размере до 10 тысяч рублей.