В Волгоградской области селянин попался на браконьерстве и коррупции









Жителю хутора Попов в Волгоградской области грозит наказание за браконьерство и дачу взятки должностным лицам, что является коррупционным преступлением. Как сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства, мужчину поймали в ходе рыбоохранного рейда с незаконным уловом на берегу Цимлянского водохранилища неподалеку от хутора Попов Чернышковского района Волгоградской области.

При оформлении материалов дела с квалифицирующими признаками преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов) нарушитель попытался «договориться» с сотрудниками правоохранительных органов.

- На неоднократные предупреждения о том, что данные действия могут повлечь привлечение к уголовной ответственности по статье 291 УК РФ (Дача взятки), не реагировал, - сообщил в ведомстве. В итоге мужчина передал взятку и был задержан. О сумме, которую он вручил проверяющим, не сообщается. Этим делом занимаются сотрудники СУ СКР по Волгоградской области.

Материалы о браконьерстве переданы в ОМВД России по Чернышковскому району Волгоградской области.

Фото: Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства