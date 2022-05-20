Происшествия

В хуторе Волгоградской области бешеная кошка покусала хозяина

Происшествия 20.05.2022 15:13
0
20.05.2022 15:13


В хуторе Красный Мелиоратор Николаевского домашняя кошка покусала хозяина. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете ветеринарии Волгоградской области, мужчина обратился к врачам и исследования показали, что животное было заражено бешенством. В настоящее время в данном населенном пункте проводятся мероприятия по ликвидации очага смертельной инфекции, в хуторе объявлен карантин. 
В комитете ветеринарии напоминают, что основным средством профилактики бешенства у животных является вакцинация. Кроме того, необходимо оперативно информировать ветеринарные службы и медиков о фактах укусов, неадекватного поведения и гибели животных, чтобы не допустить распространения опасной инфекции.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Майские новинки в видеосервисе Wink
Происшествия
20.05.2022 18:00
Происшествия 20.05.2022 18:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.05.2022 11:43
Происшествия 20.05.2022 11:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.05.2022 11:20
Происшествия 20.05.2022 11:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.05.2022 13:46
Происшествия 19.05.2022 13:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.05.2022 13:07
Происшествия 19.05.2022 13:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.05.2022 11:52
Происшествия 19.05.2022 11:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.05.2022 10:21
Происшествия 19.05.2022 10:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.05.2022 19:29
Происшествия 18.05.2022 19:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.05.2022 16:18
Происшествия 18.05.2022 16:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.05.2022 14:23
Происшествия 18.05.2022 14:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.05.2022 10:18
Происшествия 18.05.2022 10:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.05.2022 08:23
Происшествия 18.05.2022 08:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.05.2022 17:31
Происшествия 17.05.2022 17:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.05.2022 14:42
Происшествия 17.05.2022 14:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.05.2022 13:03
Происшествия 17.05.2022 13:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:10
Травматолог из Волгограда рассказал, как пережить с детьми летние каникулы без увечийСмотреть фотографии
21:11
Поисковики из Новгородской области установили личность солдата из СталинградаСмотреть фотографии
20:33
В Волгограде водитель снес дорожный знак и надеялся уйти по-английскиСмотреть фотографии
20:09
«Благодарю за каждую минуту, что провела с ним»: в Волгограде скончался известный художник Александр ТатаренкоСмотреть фотографии
18:00
В Волгоградской области селянин попался на браконьерстве и коррупцииСмотреть фотографии
18:00
«Пытки и постановочные видео»: плененный на Украине сержант из Волгограда рассказал о зверствах СБУСмотреть фотографииCмотреть видео
17:44
В Волгограде из-за марафона на 2 дня перекроют Нулевую ПродольнуюСмотреть фотографии
17:06
«Инцидент мог привести к гибели людей»: в Волгограде проверили готовность к авариям на очистныхСмотреть фотографии
16:55
Жители Перми получили 30 лет на двоих за продажу мефедрона в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:04
Путин наградил волгоградских врачей медалями Луки КрымскогоСмотреть фотографии
15:51
На Волгоград обрушились обещанные МЧС гроза и шквалистый ветерСмотреть фотографии
15:46
Администрацию Волгограда заставили вывезти горы мусора с улицы ХользуноваСмотреть фотографииCмотреть видео
15:30
«Брали самые дешевые цветы»: двое молодых волгоградцев сядут за сбыт фальшивокСмотреть фотографии
15:13
В хуторе Волгоградской области бешеная кошка покусала хозяинаСмотреть фотографии
14:58
В Волгограде конкурсный управляющий УК-банкрота сядет за растрату 7,5 млн рублейСмотреть фотографии
14:55
Тракторный рынок в Волгограде готовят к глобальному переездуСмотреть фотографии
14:24
Грозы, град и шквалистый ветер обрушатся на Волгоград в ближайшие часыСмотреть фотографии
13:53
Госдуме предложили убрать возрастной предел для службы по контрактуСмотреть фотографии
13:37
Туристы познакомились с легендарными местами Волгограда благодаря аудиогиду МТССмотреть фотографии
13:29
В Волгограде чиновники отказались увеличивать количество автобусов дачного маршрута №103Смотреть фотографии
13:18
В оценке экологического здоровья Волги приняли участие волонтёры СбераСмотреть фотографии
13:14
Бренды Sinsay, Reserved и Mohito возвращаются в торговые центры ВолгоградаСмотреть фотографии
13:00
Комиссию за вывоз мусора взвалили на жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:45
В Волгограде мелкий бизнес вслед за «СуперМАНом» готовится уйти с Центрального рынкаСмотреть фотографии
11:45
100% российский: Wink включен в реестр отечественного программного обеспеченияСмотреть фотографии
11:44
В Волгограде оштрафовали мусорную компанию экс-депутата ЛитвиненкоСмотреть фотографии
11:43
Двух братьев поймали за воровство электросамокатов в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
11:20
Под Волгоградом в пожаре погибла 53-летняя женщинаСмотреть фотографии
10:34
Банк «Открытие»: при выборе новой машины ее цвет для россиян малозначимСмотреть фотографии
10:30
Самый затопленный перекресток в Волгограде осушают снегоуборщики: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 