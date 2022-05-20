Туристы познакомились с легендарными местами Волгограда благодаря аудиогиду МТС

Телеком 20.05.2022 13:37
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20.05.2022 13:37
МТС проанализировала спрос путеводителя «Городские легенды Волгограда» на майских праздниках и выяснила, что виртуальный гид МТС пользуется популярностью среди жителей региона, городов России, а также других государств. За майские праздники несколько тысяч гостей региона и волгоградцев познакомились с народными легендами и историческим наследием Волгограда. Больше всего посещений зафиксировано из Москвы и Краснодара, кроме того историей города-героя заинтересовались жители Армении и Казахстана.
Аудиогид «Городские легенды Волгограда» вошел в ТОП-5 самых популярных виртуальных гидов МТС по России. Более 85% экскурсантов прослушивали информацию о каждой локации до конца. Больше половины скачиваний аудиогида пришлось на жителей Москвы, на втором месте по популярности гид оказался у волгоградцев – на местных жителей пришлось около 30% скачиваний. Остальная доля слушателей «Городских легенд Волгограда» пришлась на гостей из Краснодара и на жителей Еревана и Алматы.
– Традиционно в мае Волгоград становится местом притяжения для почитателей истории нашего города-героя и желающих окунуться в гущу праздничных событий. В этом году более 180 тысяч туристов провели майские праздники в регионе. И мы рады, что наш аудиогид помог гостям из соседних городов и стран открыть для себя Волгоград и узнать множество историй и легенд, которые мы по крупицам собирали вместе краеведами и старожилами, – отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
Аудиогид «Городские легенды Волгограда» МТС размещен на наиболее посещаемом туристическом агрегаторе – izi.TRAVEL. С помощью сервиса прогуляться по Волгограду можно из любой точки мира. Уникальность аудиогида в том, что достопримечательности, которые вошли в маршрут, предлагали сами волгоградцы. Экскурсия призвана помочь увидеть не только официальные достопримечательности, но и любимые жителями закоулки города, услышать народные легенды, байки и интересные истории, которых нет в обычных путеводителях. Она начинается у нулевого километра и Сталинградского тополя, который чудом уцелел в годы войны, проходит через Аллею Героев к музыкальному театру, люки трех времен «Царицын-Сталинград-Волгоград», памятник «Жертвам варварской бомбардировки Сталинграда», сворачивает на улицу Ковентри, которая символизирует дружбу с Великобританией, линию обороны Сталинграда и завершается у дома Павлова – единственного уцелевшего от бомбежки дома в районе площади 9 января.
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