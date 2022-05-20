Общество

В Волгограде чиновники отказались увеличивать количество автобусов дачного маршрута №103

Общество 20.05.2022 13:29
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20.05.2022 13:29


Региональный комитет транспорта и дорожного хозяйства провел проверку в отношении перевозчика дачного маршрута №103 «Волгоград – село Ивановка» после жалоб волгоградцев на битком забитые автобусы из-за малого количества рейсов. Как сообщили ИА «Высота 102» по итогам проверки, увеличивать количество машин на данном маршруте не планируют. Чиновники озвучили свою причину сбоев в расписании и обещали взять ситуацию на контроль. 

– На основании проведенного исследования пассажиропотока показавшего, что максимальная заполняемость автобусов в часы пик составляет 56 человек при максимальной вместимости 110, было принято решение не увеличивать количество автобусов в мае 2022 года, – сообщили информагентству в комитете.

Причину сбоев в расписании дачных автобусов чиновники видят в регулярных поломках. 

– Нарушения расписания происходят по причине возникновения технических неисправностей во время работы автобусов на линии, отмечают к комитете. – При возникновении такой неисправности сотрудниками предприятия предпринимаются меры по замене транспортного средства на исправное. Данные мероприятия не всегда возможно осуществить в оперативно короткие сроки в зависимости от участка маршрута, на котором произошла техническая неисправность. Вместе с тем технические службы предприятия прилагают все усилия для поддержания в исправном техническом состоянии автобусный парк предприятия.

В Облкомдортрансе обещают волгоградским дачникам взять под свой контроль исполнение водителями утвержденного расписания и норм действующего законодательства в сфере перевозок.

Напомним, ранее в редакцию ИА «Высота 102» обратились волгоградцы с жалобами на плохую работу дачного маршрута № 103. Женщина была возмущена малым количеством рейсов и невозможностью доехать до дачи в комфортных условиях.

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