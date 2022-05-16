«Стоим нос к носу»: волгоградцы пожаловались на дачный автобус № 103

В редакцию ИА «Высота 102» обратилась жительница Волгограда с жалобой на безобразную, с ее слов, работу дачного маршрута № 103. Женщина возмущена малым количеством рейсов и невозможностью доехать до дачи в комфортных условиях.

— У меня одна только проблема. Правда наболевшая. Опять дачный маршрут автобуса № 103. Один автобус делает три рейса до обеда и два после обеда. В автобусе душиловка, — поделилась с журналистами информагентства жительница Волгограда, представившаяся Ларисой. — Стоим нос к носу. Это если повезет забраться в автобус.

Также дачница рассказала, что обратно иногда автобус «проскакивает мимо остановок, либо забит битком, либо сломался».

— Люди вынуждены по часу и дольше ждать другого автобуса, — добавляет женщина.

Маршрут № 103 обслуживает автоколонна № 1208 — филиал ГУП ВО «Волгоградавтотранс». Автобус преодолевает расстояние от Красноармейского района Волгограда до поселка Ивановка в Светлоярском районе.

ИА «Высота 102» направило запрос в профильный комитет администрации Волгоградской области.