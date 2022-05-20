







Росгвардейцы задержали в Волгограде подозреваемых в краже припаркованных электросамокатов. Как сообщили в управлении Росгвардии по Волгоградской области, в ходе патрулирования территории от дежурного центра оперативного управления поступил сигнал о необходимости оказания содействия полиции в задержании злоумышленников, совершивших в Центральном районе города кражу электросамокатов.

Задержанными оказались два родных брата 1991 и 1993 года рождения из рабочего поселка Средняя Ахтуба Волгоградской области.

Подозреваемые были передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.



