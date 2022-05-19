Волжская ГЭС с 21 мая начнет экономить воду





С 21 мая Волжская ГЭС начнет снижать расходы воды по 1000 куб. м/с ежесуточно, чтобы к 31 мая выйти на меженные расходы в объеме 5500 ± 200 куб. м/с. По решению Росводресурсы, в таком режиме гидростанция будет работать до 10 июня.

Решение принято с учетом складывающихся гидрологических условий и водохозяйственной обстановки в Волжско-Камском бассейне.

Напомним, что до 15 мая Волгоградская ГЭС работала в режиме так называемой «рыбохозяйственной полки». Сбросы оставляли 16000 ± 500 куб.м/с.