Волжская ГЭС с 21 мая начнет экономить воду

Экономика 19.05.2022 10:39
19.05.2022 10:39
С 21 мая Волжская ГЭС начнет снижать расходы воды по 1000 куб. м/с ежесуточно, чтобы к 31 мая выйти на меженные расходы в объеме 5500 ± 200 куб. м/с. По решению Росводресурсы, в таком режиме гидростанция будет работать до 10 июня.
Решение принято с учетом складывающихся гидрологических условий и водохозяйственной обстановки в Волжско-Камском бассейне.
Напомним, что до 15 мая Волгоградская ГЭС работала в режиме так называемой «рыбохозяйственной полки». Сбросы оставляли 16000 ± 500 куб.м/с.
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