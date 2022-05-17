Общество

Жителям Волгограда 18 мая массово отключат свет

Общество 17.05.2022 21:31
17.05.2022 21:31


В пяти районах Волгограда в среду, 18 мая, временно отключат электричество. Как сообщают энергетики, подача ресурса на всех улицах будет остановлена в 09.00. Жителям Тракторозаводского района свет включат в 12.00, всем остальным – в 17.00. 

Дзержинский район: 

  • ул. Дусева, 
  • ул. Степкина, 
  • ул. Троицкая, 
  • ул. Летчиков, 
  • ул. Ракетчиков, 
  • ул. Знаменская.

Краснооктбярьский район: 

  • ул. Верхоянская 72-86, 86а, 88-98, 87, 91-99, 
  • переулок Вогульский 9, 10, 14, 16, 
  • переулок Верхоянский 5-15, 8-18, 
  • ул. Руднева 88, 
  • переулок Руднева 5, 7, 7/3, 9-17, 8-18, 18а, 20. 

Советский район: 

  • ул. 3-я Ельшанская 2а, 2-6, 8-20, 3а, 3, 5а, 5-11, 
  • ул. Кабардинская 5, 17, 21, 21а, 25-31, 1а, 38, 46, 48
  • ул. Краснорядская 19, 3-9, 9а, 11, 13, 19а, 2а, 2-8, 8а, 12, 14а, 14-28, 
  • ул. Садовая 25, 31а, 35, 37, 37а, 43
  • ул. Речная 2, 3, 4, 5, 2-6, 6а , 8а, 8, 10 
  • ул. Сухумская  23б, 23, 25, 25а, 27, 29, 29а, 28-34, 
  • ул. Краснорядская 21, 23, 23а, 25, 29, 31, 32, 34, 36а, 36-48, 
  • ул. Абхазская 35, 39, 39а, 30, 34, 
  • ул. 26 Бакинских Комиссаров 24, 26 
  • ул. Корейская 1, 21, 
  • ул. Якутская 1-9, 4.

Ворошиловский район: 

  • ул. Дербентская 62, 71, 
  • ул. Чембарская 14, 16/1-16/16/8, 16/11, 16/12, 23-29, 29а, 31, 31а, 33-47, 47а, 49, 49б, 51, 51б, 53, 55, 55б, 56, 56/5, 57, 57а, 57/1, 59б, 61а, 61б, 
  • ул. Саранская 59-65, 65а, 67, 67а, 69, 69а, 71-81, 81а, 83, 83а, 85-89, 89а.

    •  

Тракторозаводский район: 
  • ул. Ополченская 51, 53, 49, 
  • ул. Рыкачева 8, 10.

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