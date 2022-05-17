Расследования

В Волгограде сумочного маньяка осудили за ограбления женщин

Расследования 17.05.2022 17:45
17.05.2022 17:45


К 3,5 годам колонии особого режима приговорен 36-летний Максим Бобров, который нападал в Волгограде на женщин и отбирал у них сумки. 
Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области, Краснооктябрьский районный суд признал ранее судимого Боброва виновным в совершении грабежа с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Еще в двух случаях преступление злоумышленнику не удалось довести до конца из-за активного сопротивления женщин.
Фигурант уголовного дела полностью признал вину.
Установлено, что первый раз он напал на женщину 10 октября прошлого года в Краснооктябрьском районе у подъезда ее дома. Он ударил даму по лицу и пытался отобрать сумку, но из-за активного сопротивления завладеть добычей ему не дали.
Через несколько минут уже в другом дворе он напал на женщину, ударил ее кулаком в лицо и выхватил сумку, в которой находилось 2,5 тысячи рублей. С места происшествия грабителю удалось скрыться.
Он вышел на дело 2 ноября и снова напал на женщину. Это произошло возле общежития №3 ВолГАУ в Советском районе. Повалив даму на землю и ударив ее кулаком в голову, он попытался похитить сумку. Однако потерпевшая оказала сопротивление и позвала на помощь. На этот раз Боброва задержали полицейские. 
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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