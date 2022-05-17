Попавший под электричку в Волгограде пенсионер умер в реанимации

В реанимационном отделении больницы № 15 Волгограда скончался пенсионер, попавший под поезд на ж/д платформе «Руднева» в Кировском районе Волгограда.
— Мужчина скончался 17 мая в отделении реанимации больницы № 15, — сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах.
Утром 20 апреля 63-летний волгоградец упал с платформы под приближающийся поезд. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и закрытым переломом плечевой кости госпитализировали. Как стало известно информагентству, погибший состоял на учете у психиатра.
Читайте также: