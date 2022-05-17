На севере в Волгограде из-за поджога загорелись два автомобиля

Происшествия 17.05.2022 09:03
17.05.2022 09:03
Сегодня ранним утром, 17 мая в Тракторозаводском районе Волгограда горели две машины. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось в половине четвертого. По адресу улица Метростроевская, 9 загорелся автомобиль «Митсубиси» - в автомобиле полыхнула левая стойка. Огонь перебросился на колесо машины «ВАЗ-21102», которая стояла рядом.
По предварительной версии, причиной пожара мог стать поджог. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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