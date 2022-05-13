В Волгоградской области 14 мая прогнозируют град

Начало рабочей недели, 16 мая также будет дождливым в Волгоградской области. В Волгограде существенных осадков не ожидается.
Расследования 13.05.2022 20:36
13.05.2022 20:36
Начало рабочей недели, 16 мая также будет дождливым в Волгоградской области. В Волгограде существенных осадков не ожидается.
Погода в Волгоградской области в ближайшие три дня по-прежнему будет неустойчивой и крайне опасной для высаженной рассады. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, так, завтра, 14 мая в некоторых районах региона пройдут дожди, ожидаются грозы и град. Впрочем, град обойдет стороной Волгоград. А вот грозу днем в областном центре синоптики обещают. Порывы ветра при непогоде будут достигать 15-20 метров в секунду. Но днем будет относительно тепло – до 19 градусов.В воскресенье, 15 мая также в некоторых районах области пройдут дожди и грозы. Не утихнет и ветер. В Волгограде ожидается дождь.
Начало рабочей недели, 16 мая также будет дождливым в Волгоградской области. В Волгограде существенных осадков не ожидается.
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