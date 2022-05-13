В Волгограде из-за угрозы взрыва эвакуировали поликлинику № 30

В Дзержинском районе Волгограде сегодня, 13 мая, эвакуировали персонал и посетителей поликлиники № 30. Как сообщает ИА «Высота 102», в медучреждение поступило сообщение с угрозами.

— В администрацию поликлиники поступили угрозы о минировании, — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах.

К месту происшествия стянули силы оперативных служб. Помещения медицинского учреждения обследовали кинологи.

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