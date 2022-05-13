Происшествия

В Волгограде из-за угрозы взрыва эвакуировали поликлинику № 30

Происшествия 13.05.2022 18:34
13.05.2022 18:34


В Дзержинском районе Волгограде сегодня, 13 мая, эвакуировали персонал и посетителей поликлиники № 30. Как сообщает ИА «Высота 102», в медучреждение поступило сообщение с угрозами.

— В администрацию поликлиники поступили угрозы о минировании, — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах. 

К месту происшествия стянули силы оперативных служб. Помещения медицинского учреждения обследовали кинологи.    

Читайте также: 

В Волгограде неизвестные «заминировали» ТЦ и три дома на Семи ветрах

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Майские новинки в видеосервисе Wink
Происшествия
13.05.2022 13:58
Происшествия 13.05.2022 13:58

0
Далее
Происшествия
13.05.2022 12:14
Происшествия 13.05.2022 12:14

0
Далее
Происшествия
13.05.2022 10:13
Происшествия 13.05.2022 10:13

0
Далее
Происшествия
13.05.2022 10:01
Происшествия 13.05.2022 10:01

0
Далее
Происшествия
13.05.2022 09:55
Происшествия 13.05.2022 09:55

0
Далее
Происшествия
13.05.2022 09:25
Происшествия 13.05.2022 09:25

0
Далее
Происшествия
12.05.2022 14:34
Происшествия 12.05.2022 14:34

0
Далее
Происшествия
12.05.2022 10:12
Происшествия 12.05.2022 10:12

0
Далее
Происшествия
12.05.2022 09:56
Происшествия 12.05.2022 09:56

0
Далее
Происшествия
12.05.2022 08:07
Происшествия 12.05.2022 08:07

0
Далее
Происшествия
11.05.2022 18:07
Происшествия 11.05.2022 18:07

0
Далее
Происшествия
11.05.2022 16:16
Происшествия 11.05.2022 16:16

0
Далее
Происшествия
11.05.2022 16:01
Происшествия 11.05.2022 16:01

0
Далее
Происшествия
11.05.2022 14:30
Происшествия 11.05.2022 14:30

0
Далее
Происшествия
11.05.2022 13:20
Происшествия 11.05.2022 13:20

0
Далее

Лента новостей

19:33
Волгоградские чиновники заметили снижение цен на 28 видов продуктовСмотреть фотографии
18:38
Почему рубль крепчает, а цены на продукты в магазинах не падают: объясняет профессор Волгоградского института управления Ирина МаксимоваСмотреть фотографии
18:34
В Волгограде из-за угрозы взрыва эвакуировали поликлинику № 30Смотреть фотографии
17:44
В Волгоградской области бешеная кошка набросилась на женщинуСмотреть фотографии
17:22
Вот это рокировочка: замглавы Волгограда «сослали» в Советский районСмотреть фотографии
17:02
В Волгограде состоялся обмен капсулами со священной землей городов-героевСмотреть фотографии
16:57
Директора спортшкол и спортклубов Волгограда озвучили свои зарплатыСмотреть фотографии
16:47
Менеджер крупной торговой компании в Волгограде пойман на преступном обогащенииСмотреть фотографии
16:42
В Волгоградской области понизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19Смотреть фотографии
16:25
«Метроэлектротранс» выплатит выпавшей из троллейбуса волгоградке 90 тысяч рублейСмотреть фотографии
16:22
В Волгограде ищут пути сокращения долгов СНТ перед энергетикамиСмотреть фотографии
14:58
Опасные мотыльки вышли из депрессии и стали угрозой в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:58
На юге Волгограда пассажиры жестоко избили водителя таксиСмотреть фотографии
13:39
УФАС выявило сговор чиновников и коммерсантов при благоустройстве ВолжскогоСмотреть фотографии
13:38
Банк «Открытие»: 78% жителей ЮФО готовы пользоваться российским аналогом AppStore и Google PlayСмотреть фотографии
13:03
«Посадите кого-нибудь»: в Волгоградской облдуме требуют перекрыть денежный поток «Ротору» после провала в ФНЛСмотреть фотографии
12:59
Банду грабителей задержали за набеги на сельхозполя в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:54
«Поддержать важно»: РУСАЛ выделяет 35 миллионов рублей для поддержки социально ориентированных НКОСмотреть фотографии
12:35
В Волгоградской области взлетели цены на соль и спичкиСмотреть фотографии
12:14
В волгоградской колонии в лампочках засветились телефоныСмотреть фотографии
12:13
«Он нас всех подставил»: в Ростове по делу Музраева выступил экс-директор Центрального рынка ВолгоградаСмотреть фотографии
12:08
Волгоград и Санкт-Петербург возрождают тесные связи между городами-героямиСмотреть фотографии
11:51
Волгоградский «КАУСТИК» представил жителям Светлого Яра обновленный проект реконструкции секции №2 пруда-накопителяСмотреть фотографии
11:48
Волгоградского кадета представили к награде за спасение пенсионерки на пожареСмотреть фотографии
11:33
На Волжской ГЭС укоротили «рыбную полку»Смотреть фотографии
10:13
Автовоз с похищенной в Санкт-Петербурге иномаркой задержали в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:02
Волжских призывников пообещали не отправлять на УкраинуСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде машину пенсионера с символикой в поддержку армии России залили краскойСмотреть фотографии
09:55
Тонированное в хлам авто изъяли у волгоградца за неуплату 99 штрафовСмотреть фотографии
09:39
В Волгоградской области активизировались жадные до денег юристыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 