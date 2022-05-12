В Волгограде неизвестные «заминировали» ТЦ и три дома на Семи ветрах





В Волгограде сегодня, 12 мая, на электронную почту редакции ИА «Высота 102», а также почты ряда других городских СМИ пришло сообщение с угрозами в адрес горожан, проживающих в Дзержинском районе на Семи ветрах. В списке якобы заминированных зданий – три жилых дома по улице 8-й Воздушной Армии, а также торговый центр «Цитрус», расположенный на той же улице.

Как сообщили ИА «Высота 102» в правоохранительных органах, решение об эвакуации торгового центра принимается его собственником и арендаторами. По имеющимся сведениям, из здания уже эвакуированы сотрудники и посетители. Что касается жилых домов, то решение об эвакуации жильцов на момент публикации принято не было.

Редакция информагентства не называет номера домов, чтобы не сеять панику. Представители силовых ведомств предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности волгоградцев.